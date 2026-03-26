Дёкереш оформил хет-трик в ворота сборной Украины
Сине-желтые пропустили на 73-й минуте
около 1 часа назад
Сборная Украины пропустила третий раз в полуфинальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции. На 73-й минуте встречи счет стал разгромным в пользу скандинавской команды.
Анатолий Трубин нарушил правила в своей штрафной площадке, неосторожно прыгнув в ноги сопернику. Главный арбитр матча Жоау Пиньейру назначил одиннадцатиметровый удар.
Исполнять пенальти взялся Виктор Дьокереш. Трубин сумел угадать направление полета мяча и даже дотянулся до него рукой, однако удар шведского нападающего был слишком мощным.
Видео MEGOGO
На данный момент счет в поединке на стадионе Сютат де Валенсия — 0:3. Виктор Дьокереш оформил хет-трик в этой встрече.
Поделиться