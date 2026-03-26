Дьокереш забил быстрый гол в ворота сборной Украины
Сине-желтые пропустили на 6 минуте
10 минут назад
Национальная сборная Украины пропустила быстрый гол в полуфинальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции. Счет в встрече был открыт уже на 6-й минуте.
Автором забитого мяча стал звездный нападающий шведов Виктор Дёкереш. Форвард воспользовался прострелом в штрафную площадку и без препятствий замкнул передачу.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
