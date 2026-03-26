На стадионе в Валенсии ожидается аншлаг во время матча Украина — Швеция
около 2 часов назад
Стадион Сьюдад де Валенсия ожидает аншлаг во время матча плей-офф квалификации ЧМ-2026 между Украиной и Швецией. Испанское издание AS сообщает, что арена примет около 20 000 зрителей.
Несмотря на статус номинальных хозяев для сине-желтых, сборная Швеции также получит серьезную поддержку на трибунах. Ожидается приезд не менее 4 000 шведских болельщиков, которые разместятся на гостевых секторах испанского стадиона.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Стало известно, кто будет судить сборные Украины и Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026.
