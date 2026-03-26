Денис Седашов

Сборная Украины пропустила второй раз в полуфинальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции. В начале второго тайма скандинавская команда смогла укрепить своё преимущество на стадионе Сьютат де Валенсия.

На 52-й минуте встречи дубль оформил нападающий Виктор Дьокереш. Лидер атак шведской сборной удачно подхватил передачу и точно пробил в правый нижний угол ворот Анатолия Трубина.

На этот момент счёт в поединке — 0:2 в пользу шведов.