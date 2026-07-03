Дженоа начала переговоры о переходе нападающего сборной Украины.
Инсайдер раскрыл детали потенциального трансфера
около 2 часов назадПодписаться в
Артем Довбик. Фото - Getty Images
Нападающий Ромы Артем Довбик попал в сферу интересов Дженоа. По информации инсайдера и журналиста Джанлуки Ди Марцио, главный тренер Даниеле Де Росси хочет работать с украинцем и инициировал его аренду.
Украинец перешел в Серию А в статусе лучшего бомбардира испанской Ла Лиги летом 2024 года. Его трансфер обошелся Роме в 41,1 млн евро.
За два сезона в рядах римского коллектива Довбик провел 63 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. Большую часть прошлого сезона Артем пропустил из-за тяжелой травмы.