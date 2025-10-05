Дженоа не удержала победу с Наполи, Малиновского заменили во втором тайме
Неаполитанцы завоевали три балла
18 минут назад
Фото - Getty Images
Состоялся поединок в рамках шестого тура Серии А, в котором Наполи принимал Дженоа.
Гости вышли вперёд на 34-й минуте матча – отличился Екатор с передачи Нортон-Каффа.
Однако действующий чемпион Италии одержал волевую победу со счётом 2:1 благодаря голам Анжиссы и Хойлунда во втором тайме.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Дженоа и сыграл 60 минут. На 38-й минуте игры хавбек получил жёлтую карточку.
После шести туров Наполи имеет в активе 15, а Дженоа лишь два очка и занимают в турнирной таблице итальянской Серии А первое и 19-е места соответственно.
Серия А, 6-й тур
Наполи – Дженоа – 2:1
Голы: Анжисса, 57, Хойлунд, 75 – Екатор, 34.