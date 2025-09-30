Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский вышел на поле в матче 5-го тура итальянской Серии А против Лацио.

Игра прошла 29 сентября в Генуе на арене Stadio Luigi Ferraris и завершилась уверенной победой римлян со счетом 3:0.

По версии популярного портала Whoscored, действия Малиновского получили оценку 6 из 10 возможных — один из самых низких показателей как среди игроков генуэзского клуба, так и среди всех участников встречи. Лучшим футболистом матча был признан вингер Лацио Маттео Канчельери, который открыл счет в поединке.

Для украинца это была пятая игра в составе Дженоа в этом сезоне, в активе полузащитника — одна результативная передача. Контракт Малиновского с клубом рассчитан до июня 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.