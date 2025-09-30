Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров решил вернуть в состав команды двух хорошо известных игроков. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По его данным, в октябрьских матчах международной паузы возможность снова выйти на поле в футболке сборной получат полузащитник итальянской Дженоа Руслан Малиновский и хавбек киевского Динамо Владимир Бражко.

Украинская команда проведет два поединка в рамках отбора на чемпионат мира: 10 октября на выезде против Исландии и 13 октября на условно домашнем поле против Азербайджана. В настоящий момент сборная Реброва имеет в активе одно очко и находится на третьей позиции в группе D. Лидирует Франция, набравшая шесть баллов.

Малиновский в последний раз выступал за национальную команду год назад в Лиге наций. В этом сезоне 32-летний полузащитник принял участие в пяти матчах всех турниров и отдал одну результативную передачу.

Бражко в последний раз выходил на поле за сборную в ноябре прошлого года. В сезоне 2025/26 он отметился двумя голами в 14 матчах чемпионата, Кубка и еврокубков.

Ранее сообщалось, что Панатинаикос может отказаться от кандидатуры Реброва на пост главного тренера.