Дженоа без Малиновского одолел Эмполи с Поповым в Кубке Италии
Представитель Серии А одержал волевую победу
1 день назад
Фото: Дженоа
В 1/16 финала Кубка Италии сезона 2025/26 состоялся матч между Дженоа и Эмполи.
Поединок прошел в Генуе на арене Стадио Луиджи Феррарис и завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:1.
Украинский форвард Эмполи Богдан Попов вышел в стартовом составе, но не смог отличиться результативными действиями и покинул поле на 59-й минуте. Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский весь матч провел на скамейке запасных.
Кубок Италии 2025/26. 1/16 финала
Дженоа – Эмполи – 3:1
Голы: Френдруп, 15, Маркандаллі, 56, Екатор, 86 – Сапоріті, 12