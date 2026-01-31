В стартовом матче 23-го тура Серии А Лацио и Дженоа порадовали зрителей результативной игрой, что завершилась победой римлян со счетом 3:2.

Все ключевые моменты встречи пришлись на второй тайм. В начале второй половины матча Лацио выдал мощный отрезок и за несколько минут дважды поразил ворота соперника - отличились Педро и Тейлор.

Дженоа не сдалась после пропущенных мячей и сумела вернуться в игру благодаря Руслану Малиновскому. Украинский полузащитник на 67-й минуте уверенно реализовал пенальти, сократив отставание, а через восемь минут принял участие в еще одной голевой атаке гостей, которую завершил Витинья.

Развязка наступила под занавес встречи. Ошибка в обороне Дженоа привела ко второму пенальти для Лацио после игры рукой со стороны Эстигара. Капитан хозяев Катальди хладнокровно переиграл Бейло и принес своей команде победу. Руслан Малиновский провел на поле 83 минуты и стал одним из самых заметных игроков матча.

Серия А. 23 тур

Лацио – Дженоа 3:2

Голы: Педро, 56 (пен), Тейлор, 62, Катальди, 90+10 (пен) – Малиновский, 67 (пен), Витинья, 75