Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский помог своей команде вырвать победу над Болоньей со счетом 3:2, забив гол со штрафного удара.

Малиновский также подчеркнул, что соперник был сильным. По его мнению, результат матча во многом определили мелочи и удаление голкипера Болоньи.

«Я колебался, подавать в центр или пробить напрямую, но тогда подошел Жуниор Мессиас и сказал мне пробить, потому что Равалья только что вышел на поле. Я посмотрел на скамейку запасных и на тренера Де Росси, но не получил ответа, поэтому взял на себя ответственность и пробил.

Болонья — сильная команда, сегодня мы выиграли благодаря мелочам. У нас молодые ребята, мы должны помочь им развивать команду. Ключевым моментом стало удаление их вратаря, Болонья также была утомлена после матча Лиги Европы».