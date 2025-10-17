Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оформил 3+1 по системе гол + пас в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира-2026 против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1). Президент УАФ Андрей Шевченко отреагировал на успехи представителя Дженоа.

Каждый забитый мяч важен и является результатом командных усилий, поэтому не стоит выделять кого-то одного. Также хочу поздравить Ивана Калюжного и Олега Очеретько с дебютными голами в составе национальной сборной.

Поздравляю Руслана с возвращением в сборную. У него была тяжелая травма и процесс восстановления. Он важный игрок, настоящий профессионал, очень помог команде в этих двух матчах. На каждого нашего игрока мы возлагаем большие надежды, когда он попадает в сборную. Малиновский всегда был стабильным игроком, и мы хорошо знаем его возможности, – заявил Шевченко в интервью «Чемпиону».