Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский после минимальной победы в матче четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (2:1) высказался о своей результативности на октябрьском сборе.

Три гола и ассист? Если такие цифры, то, наверное, это лучший сбор в сборной. Но не хочется летать нигде, потому что еще есть две игры. Нужно будет набрать минимум два очка. Очень приятно, что забил мяч и за Алексея очень рад. Потому что работал очень: и видно, что на тренировках, и в играх. У него есть очень классные качества, классная левая нога, и он очень хорошо играет головой. Сегодня и головой забил, и отдал. Поздравляю всех украинцев, всех болельщиков с этой победой.

Если в первом тайме забили бы второй мяч, может, забили бы и третий, и четвертый. Конечно, есть давление, ответственность. Может, немного спешили в некоторых ситуациях, хотели забить быстрый мяч, второй мяч, третий мяч. Может, это и сыграло с нами такую неприятную шутку.

Я же говорю, что самое главное – это победа. Вы видите также, что Исландия также сыграла с Францией 2:2. Не так много моментов сделали, но забили два мяча Франции. Футбол такой: решают эпизоды.

Я критику не читал, не видел. Результаты были, конечно, больше… что с Азербайджаном сыграли 1:1. Как я говорил, эпизоды решают, поэтому нужно сделать анализ над ошибками и готовиться к финальным матчам. Потому что мы сейчас выиграли две игры и все впереди.

Групповой этап – это не одна, не две игры, где ты, можешь: выиграл или проиграл. Здесь это длинная дорога, в которой мы должны быть сосредоточены и играть до конца, – заявил Малиновский в комментарии UA-Футбол.