Павел Василенко

Эдерсон может вскоре покинуть Манчестер Сити. Начались прямые переговоры о будущем бразильца.

Слухи о потенциальном трансфере Эдерсона ходят уже более года. Похоже, что опытный вратарь может перейти в рамках перестройки команды на стадионе «Этихад». Это последний шанс Манчестер Сити воспользоваться им. Контракт бразильца действует до конца июня следующего года.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Галатасарай обратился к Манчестер Сити по поводу Эдерсона, рассматривая 31-летнего игрока как главного кандидата для усиления своего штаба вратарей. В настоящее время идут переговоры между клубами и представителями игрока с чемпионами Турции.

Если Эдерсон действительно переедет в Турцию, Джанлуиджи Доннарумма может стать его преемником в Манчестере. Для итальянца больше нет места в ПСЖ. Его даже не включили в состав команды на Суперкубок Европы.

По словам Романо, маловероятно, что Галатасарай изменит своё направление и обратится к Доннарумме. Подписание его никогда не рассматривалось как конкретный вариант в Стамбуле.

Эдерсон присоединился к Манчестер Сити летом 2017 года. Он сделал значительный вклад в их успех за последние годы, сыграв в общей сложности 372 матча за английский клуб.