Сборная Египта вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Бенин в драматическом матче 1/8 финала. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в овертаймах египтяне дожали соперника и победили 3:1.

Египет открыл счет на 69-й минуте усилиями Марвана Аттеи, однако Бенин смог восстановить равновесие — на 83-й минуте отличился Джодель Доссу. Победителя пришлось определять в дополнительное время.

Решающим стал первый экстра-тайм, когда Ясер Ибрагим точно замкнул подачу с углового и вновь вывел Египет вперед. Точку в поединке поставил Мохамед Салах, который отличился на 120+4 минуте после стремительной контратаки.

Таким образом, команда продолжает борьбу за титул на КАН-2025 и уверенно движется сеткой плей-офф.

КАН, 1/8 финала

Египет - Бенин 3:1

Голы: Аттея, 69, Яссер Ибрагим, 97, Салах, 120+4 — Доссу, 83