Павел Василенко

Ганский полузащитник Томас Партей должен сыграть во вторничном матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма, хотя в среду ему предстоит судебное заседание в столице Великобритании. 32-летнему хавбеку предъявлены пять обвинений в изнасиловании и одно в сексуальном насилии.

Преступления, как утверждается, были совершены в 2021 и 2022 годах во время его пребывания в лондонском Арсенале. Партей отрицает обвинения, а его адвокат Дженни Уилтшир заявила, что она «приветствует возможность наконец-то очистить его имя», сообщает BBC.

Игрок был освобожден под залог после предъявления обвинений, и вскоре после этого он подписал контракт с испанским клубом Вильярреал, который в прошлом сезоне занял пятое место в Ла Лиге. Партей предстанет перед судьями Королевского суда Саутварка в среду, через день после того, как его новая команда сыграет первый матч группового этапа Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

«Я абсолютно убежден, что он морально и технически готов. Он точно будет готов играть. Мы очень рады, что Томас с нами благодаря своим футбольным навыкам, а также благодаря своей человеческой стороне. Он отличный игрок с большим опытом, он играл за несколько топ-клубов, и мы знаем, что у него высокий уровень», – сказал тренер Вильярреала Марселино на предматчевой пресс-конференции.

Матч Тоттенхэм – Вильярреал начнется в 22:00 по киевскому времени.