Михаил Цирук

Дождались! Во вторник, 16 сентября, матчами Атлетика Бильбао с Арсеналом и ПСВ против бельгийского Юниона стартует основной этап Лиги чемпионов 2025/26. Второй в истории розыгрыш нового формата, розыгрыш, где на основной стадии выступят пятеро украинцев, и уже в первый игровой день нас ожидает несколько очень интересных противостояний.

Предлагаем вашему вниманию анонс первого игрового дня в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

19:45 Атлетик - Арсенал

Несмотря на то, что Атлетик подойдет к этому матчу после сенсационного поражения от Алавеса (0:1), старт сезона в исполнении басков всё равно можно считать успешным. Три победы в четырех матчах Ла Лиги, одна из которых - над финалистом прошлой Лиги конференций Бетисом (2:1) дает надежду на то, что и на старте Лиги чемпионов команда сможет дать бой.

Однако и Арсенал также в порядке. Лондонские канониры имеют те же три победы в четырех матчах и единственное поражение от Ливерпуля (1:0), который в этом сезоне пока не теряет очков. Итак, на Сан-Мамесе может получиться настоящий бой. Конечно, фаворитом будет команда Микеля Артеты, однако на своем поле баски способны творить настоящие чудеса.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Арсенала

19:45 ПСВ - Юнион

Во втором матче раннего слота участник 1/8 финала прошлого сезона ПСВ проверит на прочность дебютанта турнира - Юнион Сент-Жиллуаз. С фаворитом этого дерби Бенилюкса тоже всё понятно, хотя в чемпионате Бельгии Юнион также идет очень неплохо.

После семи туров команда имеет в активе 17 очков, лидирует в турнирной таблице и не имеет в пассиве ни одного поражения, в отличие от ПСВ, который недавно проиграл новичку элитного дивизиона Телстару (0:2). Впрочем, Лига чемпионов - это совсем другой турнир, так что о делах во внутренних чемпионатах тут, на некоторое время, точно надо забыть.

Прогноз ХSPORT.ua - победа ПСВ

22:00 Бенфика - Карабах

Анатолий Трубин и Георгий Судаков начнут основную стадию ЛЧ матчем с соперником, потеря очков с которым точно не поймет никто. Карабах героически прорвался до этапа Лиги, преодолев три раунда квалификации, однако здесь прогнозируемо будет одним из аутсайдеров, так что лиссабонской Бенфике не должно помешать ухудшение настроения после потери очков в последней игре чемпионата против Санта-Клары (1:1).

Прогноз ХSPORT.ua - победа Бенфики

22:00 Реал - Марсель

В этом сезоне Марсель называли одной из тех команд, которые потенциально могут создать конкуренцию ПСЖ в чемпионской борьбе Лиги 1, однако старт сезона в исполнении подопечных Роберто Де Дзерби откровенно не впечатляет. В четырёх турах национального первенства провансальцы потерпели уже два поражения: от Ренна в первом туре (0:1) и от Лиона в третьем (0:1).

Реал подобных проблем на данный момент не имеет, выиграв четыре из четырёх стартовых поединков Ла Лиги. Поэтому фаворитизм сливочных в этой встрече не подлежит никаким сомнениям, хотя кто знает, возможно, французский клуб преподнесёт рекордсмену по количеству побед в ЛЧ неприятный сюрприз.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Реала

22:00 Тоттенхэм - Вильярреал

На старте сезона Тоттенхэм Томаса Франка действительно показывает себя крепким коллективом, с которым придётся считаться. Несмотря на поражение от Борнмута в третьем туре (0:1), хороших моментов было значительно больше. Хороший отрезок в матче за Суперкубок УЕФА с ПСЖ, уверенная победа над Ман Сити (2:0) и три сухие победы в четырёх матчах АПЛ говорят о том, что шпоры не просто возвращаются, а уже это сделали.

Вильярреал же начал сезон значительно скромнее. Со скромными Овьедо (2:0) и Жироной (5:0) разобрались без проблем, а вот Сельта (1:1) и Атлетико (0:2) оказались уже не по зубам. Сможет ли испанская субмарина не напороться на острые английские шпоры?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Тоттенхэма

22:00 Ювентус - Боруссия Д

В, возможно, самом статусном матче игрового дня нас ждёт ремейк финала ЛЧ-1997. Обе команды подойдут к нему в неплохой форме, хотя по трём матчам чемпионата, конечно, судить сложно. Боруссия в первом туре сыграла драматичную ничью с Санкт-Паули (3:3), а после этого без проблем разобралась с Унионом (3:0) и Хайденхаймом (2:0).

Ювентус же на данный момент идёт в Серии А без потерь, разобравшись с Пармой (2:0), Дженоа (1:0), а также добившись невероятно драматичной победы в суперматче с Интером (4:3). Возможно, потому что в прошлую субботу мы уже видели старую синьору в матче против топ-клуба, а Боруссия с такими пока не играла, именно Юве будут считаться небольшим фаворитом пары. Плюс, в пользу команды Игора Тудора будет играть фактор домашних трибун, которые будут гнать свою команду вперёд.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Ювентуса

В материале использованы фото Getty images