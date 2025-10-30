Бывший вратарь ЛНЗ Евгений Кучеренко в составе Данди Юнайтед посетил в гостях Мазервелл на матч 10 тура Премьершипа. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Украинский легионер Данди пропустил по голу в каждом из таймов. Сначала Масвансіхе сумел опередить защитников Юнайтед и Кучеренко, открыв счет, а после перерыва дальний удар Вотта окончательно решил вопрос о победителе.

Данди при счете 0:1 попытался отыграться, однако в одной из атак мяч попал в штангу ворот Мазервелла.

Победа в очном противостоянии позволила Мазервеллу обойти Данди в турнирной таблице, поднявшись на 4 место.

Премьершип. 10 тур

Мазервелл - Данди Юнайтед 2:0

Голы: Масвансіхе, 42, Вотт, 77

