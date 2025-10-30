Экс-футболист УПЛ сыграл полный матч в чемпионате Шотландии. Видео
Данди уступил Мазервеллу
около 2 часов назад
Бывший вратарь ЛНЗ Евгений Кучеренко в составе Данди Юнайтед посетил в гостях Мазервелл на матч 10 тура Премьершипа. Встреча завершилась со счетом 0:2.
Украинский легионер Данди пропустил по голу в каждом из таймов. Сначала Масвансіхе сумел опередить защитников Юнайтед и Кучеренко, открыв счет, а после перерыва дальний удар Вотта окончательно решил вопрос о победителе.
Данди при счете 0:1 попытался отыграться, однако в одной из атак мяч попал в штангу ворот Мазервелла.
Победа в очном противостоянии позволила Мазервеллу обойти Данди в турнирной таблице, поднявшись на 4 место.
Премьершип. 10 тур
Мазервелл - Данди Юнайтед 2:0
Голы: Масвансіхе, 42, Вотт, 77
