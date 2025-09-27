Ноттингем Форест с Зинченко на поле минимально уступил Сандерленду
Александр провел 90 минут
около 12 часов назад
Александр Зинченко / Фото - Ноттингем Форест
Ноттингем Форест проиграл Сандерленду в домашнем матче 6 тура АПЛ. Матч на Сити Граунд завершился со счетом 0:1.
Единственного гола Альдерете хватило новичку АПЛ, чтобы взять 3 очка на поле соперника, замкнув навес Джаки со стандарта. Эпизод просматривался на предмет офсайда, однако VAR подтвердил легитимность гола Сандерленда.
Игрок сборной Украины Александр Зинченко весь матч провел в футболке Форест.
АПЛ. 6 тур
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:1
Голы: Сарр, 9 - Кьеза, 87
