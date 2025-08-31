Павел Василенко

Защитник Рейнджерс Клинтон Нсиала в ближайшее время присоединится к киевскому Динамо на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Французскому таланту, который является воспитанником академии Милана, уже дали «зеленый свет» на переезд в Украину.

В прошлом сезоне Нсиала провел 17 матчей за шотландскую команду и даже отметился забитым мячом, однако закрепиться в стартовом составе Рейнджерс ему не удалось.

До перехода в Милан в 2021 году, молодой защитник два года провел в системе Ниццы. В составе россонери он отыграл три сезона за молодежные команды, после чего летом 2023 года подписал контракт с Рейнджерс. Сначала Нсиала выступал за вторую команду, но вскоре получил шанс в основном составе.

Динамо уверенно стартовало в новом сезоне Украинской Премьер-лиги, одержав четыре победы в четырех матчах и возглавляя турнирную таблицу.