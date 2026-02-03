Эксфутболист сборной Украины, глава Профсоюза футболистов Нидерландов (VVCS) Евгений Левченко отреагировал на высказывания президента ФИФА Джанни Инфантино, который поддерживает возвращение к международным турнирам страны-террориста.

Пока продолжается война РФ против Украины, не может быть и речи о возвращении российских футбольных команд. Это абсолютно неприемлемо.

Чтобы понять абсурдность этих заявлений, достаточно взглянуть на то, что сделала российская власть за 4 года полномасштабной войны: они убили 500-700 спортсменов и почти 700 детей, похитили и отправили тысячи, десятки тысяч украинских детей на «перевоспитание» (что официально подтвердила россиянка Львова-Белова).

Они разрушили и повредили более 800 спортивных сооружений, где могли тренироваться дети и спортсмены.

О каком допуске на соревнования может идти речь, когда даже в детском спорте дети в России и Украине находятся в разных условиях? Пока российские дети тренируются, играют и наслаждаются жизнью в тепле, украинские дети сидят в приютах без воды, электричества и возможности играть в футбол. Насколько же нужно быть оторванным от реальности, чтобы говорить об отмене запрета и позволить российским футболистам соревноваться на международном уровне?

Более того, у меня складывается впечатление, что господин Инфантино абсолютно не понимает, как спорт, и футбол в частности, используется российской властью в своих целях: для пропаганды, для нормализации ситуации и для завоевания доверия.

Действительно ли это Fair Play ФИФА?

Я искренне надеюсь, что большинство стран не последуют за президентом ФИФА и займут четкую позицию по этому вопросу: пока Россия ведет войну против Украины и убивает мирных жителей, не может быть и речи о возвращении России в футбол, - написал Левченко в Instagram.