Руководство Манчестер Юнайтед в ближайшее время проведет личные встречи с Оле-Гуннаром Сульшером и Майклом Карриком, которые рассматриваются как кандидаты на должность временного главного тренера команды.

В понедельник клуб принял решение прекратить сотрудничество с Рубеном Аморимом, который возглавлял Манчестер Юнайтед с ноября 2024 года. В сегодняшнем поединке против Бернли обязанности главного тренера выполнит Даррен Флетчер.

По информации The Athletic, манкунианцы намерены назначить наставника с приставкой и.о. до завершения сезона, после чего провести детальный анализ и определиться с полноценной кандидатурой на долгосрочную перспективу. После переговоров, которые состоялись во вторник, фаворитом на временную роль считается Сульшер, однако окончательное решение будет принято только после личных встреч с претендентами.

Ожидается, что Даррен Флетчер проведет во главе Манчестер Юнайтед как минимум два ближайших матча.