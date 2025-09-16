Известный в прошлом английский нападающий Бобби Замора пришел на подкаст звездного в английских низах Адебайо Акинфенва, в котором рассказал о матчах с Шахтером в Лиге Европы, в которых участвовал.

Шахтер, который был действующим обладателем Кубка УЕФА в то время, не смог пройти лондонцев в раунде плей-офф новосозданной Лиги Европы.

У них был Виллиан, был Фернандиньо, у них были сумасшедшие игроки в команде. И все же, тот матч на «Крейвен Коттедж», я не думаю, что когда-либо видел команду, которая бы так хорошо владела мячом. Это было похоже на компьютерную игру. Так они строили свою команду: четверо защитников, вратарь - восточноевропейцы, а затем впереди, в полузащите, только южноамериканцы. Это была безумная смесь, но тот матч мы выиграли 2:1, - рассказал Замора.

Замора вместе с Фулхэмом дошел до первого финала ЛЕ, в котором команда Роя Ходжсона уступила Атлетико (1:2).

