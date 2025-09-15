Журналист Владимир Зверов высказался о спорных эпизодах матча 5 тура УПЛ между Металлистом 1925 и Шахтером (1:1).

УАФ обнародовала переговоры главного арбитра Деревинского и арбитра VAR Романова в двух спорных эпизодах матча Шахтёра с Металлистом 1925. Первая ситуация касалась пенальти. Там Романов согласился с Деревинским, что нужно назначать 11-метровый, когда Мартынюк подкатился под Аллиссона. На мой взгляд, эпизод спорный, ведь после того, как Мартынюк выполнил подкат, Аллисон сделал движение ногой в его сторону. Контакт был, и я понимаю аргументы тех, кто считает, что это пенальти.

Но хочу подойти к этой ситуации с другой стороны. На этом стадионе в Житомире проходил матч Кубка Украины, где я работал. Тогда использовали 12–13 камер. Так что у меня есть вопрос к УАФ: можно ли в таких центральных встречах устанавливать больше камер, чтобы было больше ракурсов? В этом плане я хотел бы заступиться за арбитров в подобных ситуациях.