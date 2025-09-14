Срна — о скандальном эпизоде в матче Шахтёра с Металлистом 1925: «Ничего не меняется»
Функционер недоволен решением арбитра
10 минут назад
Даріо Срна/фото: Шахтер
В рамках пятого тура УПЛ 2025/26 прошел матч между Металлистом 1925 и донецким Шахтером. Встреча прошла на Центральном стадионе в Житомире и завершилась вничью 1:1.
На 21-й минуте донецкая команда вышла вперед благодаря точному пенальти Артема Бондаренко. Харьковский клуб сравнял счет на 85-й минуте, когда гол забил Иван Калюжный.
После матча спортивный директор Шахтера Дарио Срна опубликовал в Instagram-stories пост, в котором поставил под сомнение легитимность гола Металлиста 1925.
Очевидно, хорват намекал на возможный офсайд одного из игроков харьковской команды, который перекрывал обзор вратарю Шахтера Дмитрию Резнику.
«Ничего не меняется», – подписал видео Дарио.