В рамках пятого тура УПЛ 2025/26 прошел матч между Металлистом 1925 и донецким Шахтером. Встреча прошла на Центральном стадионе в Житомире и завершилась вничью 1:1.

На 21-й минуте донецкая команда вышла вперед благодаря точному пенальти Артема Бондаренко. Харьковский клуб сравнял счет на 85-й минуте, когда гол забил Иван Калюжный.

После матча спортивный директор Шахтера Дарио Срна опубликовал в Instagram-stories пост, в котором поставил под сомнение легитимность гола Металлиста 1925.

Очевидно, хорват намекал на возможный офсайд одного из игроков харьковской команды, который перекрывал обзор вратарю Шахтера Дмитрию Резнику.