Бывший нападающий Ромы Роберто Скарнекья высказал жесткую критику в адрес украинского форварда римского клуба Артема Довбика.

Эксперт раскритиковал игру игрока сборной Украины после матча с Интером, в котором «волки» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Он – не тот игрок, которого мы ожидали, он разочаровал. Если бы у нас были такие нападающие, как Скамакка и Пио Эспозито, было бы лучше, но я не понимаю, почему мы постоянно смотрим на другие команды.

В тот неудачный момент в матче с Интером, когда ворота были пустыми, ему следовало прыгнуть выше. Не понимаю, почему он такой спокойный… Он не может удержать мяч», – сказал Скарнекья в интервью Retesport.