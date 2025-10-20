Павел Василенко

Итальянские и бразильские СМИ сообщают о возможном громком трансфере: Пауло Дибала, один из самых технических игроков своего поколения, может сменить Европу на Южную Америку.

Контракт 30-летнего аргентинца с Ромой истекает в конце сезона, и хотя клуб предлагает продление, сам Дибала, по информации инсайдеров, рассматривает альтернативные варианты.

Одним из них стал Фламенго – футбольный гигант из Бразилии, который готовит для форварда двухлетнее соглашение с опцией продления. В Рио-де-Жанейро видят в Дибале потенциального лидера команды и символ нового проекта.

Аргентинец открыто признает, что хочет регулярно играть и снова почувствовать статус суперзвезды. Травмы и высокая конкуренция в Роме уменьшили его роль, а Фламенго обещает не только игровую практику, но и ключевую позицию в атаке.

С финансовой стороны переход тоже привлекателен: в Италии зарплата Дибалы (около 8 млн евро в год) стала обременительной для клуба, тогда как в Бразилии его готовы обеспечить выгодным контрактом и статусом лидера.

Если трансфер состоится, это станет сенсацией трансферного рынка 2025 года – и одновременно знаком, что Дибала начинает новую главу карьеры ближе к дому.

За Рому выступает украинский нападающий Артем Довбик.