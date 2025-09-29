Полузащитник Динамо Александр Пихальонок после игры с Карпатами (3:3) отметил, что команда снова повторяет одни и те же ошибки в матчах УПЛ. По его словам, киевляне имели возможность обыграть львовскую команду, так как возможности для этого были.

Пихальонок также подчеркнул, что Динамо сейчас проходит непростой этап подготовки перед встречей с Кристал Пэлас.