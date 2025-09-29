Пихальонок высказал все, что думает о третьей подряд ничьей Динамо в УПЛ: «Наступаем на те же грабли»
Хавбек разочарован регулярной потерей очков
около 10 часов назад
Полузащитник Динамо Александр Пихальонок после игры с Карпатами (3:3) отметил, что команда снова повторяет одни и те же ошибки в матчах УПЛ. По его словам, киевляне имели возможность обыграть львовскую команду, так как возможности для этого были.
Пихальонок также подчеркнул, что Динамо сейчас проходит непростой этап подготовки перед встречей с Кристал Пэлас.
«Снова наступаем на те же грабли. Много не забиваем, но очень обидно, что мы с 0:2 "вылазим", уже счёт 3:2, нужно доводить игру до победы, а мы снова пропускаем гол на последних минутах, и матч заканчивается вничью.
Не могу сказать, что против Карпат было слишком сложно играть. Игра давалась, особенно первые 15-20 минут, потом рефери начал свистеть нам фолы после нашего первого пропущенного гола, а до этого вообще только в нашу сторону свистел.
Сейчас очень тяжёлый период, потому что три матча на последних минутах пропускаем, теряем победы, уже потеряли шесть баллов. Но ничего, не надо вешать голову, нужно двигаться дальше, через это тоже команда должна пройти. Следующий матч у нас уже против Кристал Пэлас - соперник очень трудный, интересный. Они ещё не проиграли ни одного официального матча, я смотрел их статистику, поэтому нас ждет очень тяжёлый матч. Будем разбирать этот матч и двигаться дальше», - цитирует игрока сайт Динамо.