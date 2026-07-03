После провала на ЧМ-2026 Нагельсманн покидает сборную Германии за миллионную компенсацию
Уже известно, кто может возглавить немецкую команду
около 2 часов назадПодписаться в
Юлиан Нагельсманн решил уйти с поста главного тренера сборной Германии. Вместо этого он получит значительную выходную компенсацию, сообщает Bild.
Сборная Германии выбыла из нынешнего чемпионата мира в 1/16 финала, проиграв Парагваю в серии пенальти.
Нагельсманн сразу после матча заявил, что не собирается уходить в отставку. Он хотел продолжить тренировать команду в Лиге наций и квалификации Евро-2028.
Однако сейчас ситуация изменилась. В пятницу утром немецкие СМИ сообщили об отставке тренера.
Как сообщает Bild, Нагельсманн достиг соглашения с DFB. Его контракт будет расторгнут по обоюдному согласию. Тренер получит значительную компенсацию за досрочное расторжение контракта – около семи миллионов евро.
DFB хочет назначить Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии. С экс-наставником Ливерпуля уже установлен контакт, в контракте которого с Red Bull есть специальный пункт, позволяющий ему оставить нынешнюю позицию в компании ради национальной сборной.