Павел Василенко

Юлиан Нагельсманн решил уйти с поста главного тренера сборной Германии. Вместо этого он получит значительную выходную компенсацию, сообщает Bild.

Сборная Германии выбыла из нынешнего чемпионата мира в 1/16 финала, проиграв Парагваю в серии пенальти.

Нагельсманн сразу после матча заявил, что не собирается уходить в отставку. Он хотел продолжить тренировать команду в Лиге наций и квалификации Евро-2028.

Однако сейчас ситуация изменилась. В пятницу утром немецкие СМИ сообщили об отставке тренера.

Как сообщает Bild, Нагельсманн достиг соглашения с DFB. Его контракт будет расторгнут по обоюдному согласию. Тренер получит значительную компенсацию за досрочное расторжение контракта – около семи миллионов евро.

DFB хочет назначить Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии. С экс-наставником Ливерпуля уже установлен контакт, в контракте которого с Red Bull есть специальный пункт, позволяющий ему оставить нынешнюю позицию в компании ради национальной сборной.