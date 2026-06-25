Денис Седашев

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Норвегии, запланированный на 26 июня, может быть отложен или прерван. Встреча должна состояться на стадионе Джиллетт в Фоксборо. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Метеорологическая служба США предупредила о приближении грозового фронта с потенциально опасными погодными условиями в районе проведения игры в эту пятницу. Согласно действующему протоколу безопасности ФИФА, в случае грозы поединок остановят.

Ранее на текущем Мундиале по аналогичным причинам уже откладывали матч групповой стадии между Францией и Ираком в Филадельфии — тогда старт игры задержали на несколько часов.

Трамп: «ЧМ-2026 бьет рекорды посещаемости и ТВ, как будто Супербоул проходит каждый день».