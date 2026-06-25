Денис Седашов

Президент США Дональд Трамп заявил, что чемпионат мира-2026 по футболу, который в эти дни совместно принимают Соединенные Штаты, Мексика и Канада, демонстрирует беспрецедентные финансовые и медийные показатели. Слова приводит USA TODAY.

Американский лидер отметил успешное сотрудничество с руководством ФИФА, а также поддержал национальную команду США перед очередным матчем на Мундиале.

Как вы знаете, в последние несколько недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира — 2026. И он устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды, которых ранее не было. Кто бы мог подумать, что это произойдет! Говорят, это не главный для нас вид спорта, но это происходит. И я хочу поздравить моего друга — президента ФИФА Джанни Инфантино. С ним прекрасно работать. Он очень доволен, постоянные рекорды, будто каждый день проходит Супербоул. И я знаю, что все присоединятся ко мне и пожелают успеха сборной США в матче с Турцией в Лос-Анджелесе. Они прекрасно справляются. Дональд Трамп

Официально. ФИФА приняла решение о вручении трофея ЧМ-2026 Трампом.