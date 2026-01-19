Астон Вилла потерпела поражение в домашнем матче 22-го тура АПЛ, уступив Эвертону со счетом 0:1. Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери выразил разочарование итоговым результатом, но отметил положительные моменты выступления команды в этом сезоне.

«Хотя нам очень нужна была победа, это поражение вызывает у нас фрустрацию, но мы принимаем его, потому что проводим действительно фантастический сезон. Сегодня мы проиграли очень сильной команде. Когда мы встречались с ними в сентябре, это был совсем другой момент, но сегодня мы проиграли и должны это принять, продолжая работать.

Я недоволен тем, как мы проиграли этот матч, но должен это признать. Мне нужно несколько часов, чтобы восстановить душевное равновесие и продолжить работу. Сезон у нас действительно фантастический, но сегодня мы проиграли, нам нужно это принять. Поздравляю соперника», — сказал Эмери.