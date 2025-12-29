Ганский нападающий Антуан Семеньо стал одним из главных открытий первой части сезона в АПЛ. Его сочетание физической силы, высокой скорости и способности действовать на разных позициях заинтересовало селекционеров Манчестер Сити. В клубе видят в нем футболиста, который способен разнообразить атакующую игру и навязать конкуренцию как на флангах, так и в центральной зоне.

Для Манчестер Сити этот переход воспринимается как продуманный стратегический ход. Команда Пепа Гвардиолы продолжает борьбу сразу в нескольких турнирах: чемпионате Англии, Лиге чемпионов и Кубке страны, поэтому глубина состава становится ключевым фактором. Потенциальный новичок может создавать давление за счет дриблинга и мощности, открывая дополнительные зоны для Эрлинга Холанда.

Борнмут и Манчестер Сити уже достигли полной договоренности по сумме трансфера, которая составит 65 миллионов фунтов. Представители футболиста прибыли в Манчестер, и сейчас стороны обсуждают детали личного контракта, срок договора и систему бонусов.

Ожидается, что сам Антуан в ближайшее время присоединится к агентам для прохождения расширенного медицинского обследования, как только юридические формальности будут улажены. Если процесс пройдет без осложнений, Манчестер Сити официально объявит о подписании Семеньо в течение ближайших 48 часов. Этот трансфер может стать первым большим переходом в АПЛ в 2026 году, сообщает Goal.com.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Забарного хочет сохранить для Борнмута главную звезду.