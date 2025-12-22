Аморим после поражения от Астон Виллы: «Не стоит зацикливаться только на результате»
Тренер красных дьяволов считает, что команда добилась прогресса
около 10 часов назад
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал результат матча 17-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы, в котором манкунианцы уступили со счётом 1:2.
Думаю, в последних матчах мы прибавляем. У нас есть много проблем, которые нужно решать, но с учетом всех трудностей, с которыми мы сталкиваемся в последнее время, считаю, что мы проделали очень хорошую работу. Как и в других матчах, даже когда мы выигрываем, я всегда говорю: не стоит зацикливаться только на результате. Это, конечно, больно, но нужно концентрироваться на игре, а игра была хорошей. Нам нужно продолжать в том же духе и перенести это на следующий матч, – приводит слова Аморима официальный сайт Манчестер Юнайтед.
В настоящее время Манчестер Юнайтед занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 26 набранных очков.
