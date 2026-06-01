Сборная Украины одержала победу над Польшей со счетом 2:0 в товарищеском матче во Вроцлаве, который стал дебютным для Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

По итогам встречи вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко получил награду «Лев матча». Именно опытный 36-летний футболист стал одним из главных героев поединка, отметившись вторым голом украинской команды на 44-й минуте.

В голосовании среди болельщиков Ярмоленко набрал 37% голосов, что позволило ему получить индивидуальное признание за лучшую игру в матче.

Таким образом, игра против Польши стала для Ярмоленко еще одним ярким поединком в составе национальной сборной: он не только помог команде победить, но и получил признание от болельщиков.

Ранее Андреа Мальдера прокомментировал успешный результат в своем дебютном матче на посту главного тренера сборной Украины.