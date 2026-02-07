Главный тренер ПСЖ Луис Энрике обратился к руководству клуба с просьбой не рассматривать подписание вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора в летнее трансферное окно.

По данным El Nacional, специалист считает, что игровой и поведенческий профиль бразильского футболиста не соответствует его концепции развития команды. Энрике делает акцент на дисциплине, тактической ответственности и здоровой атмосфере внутри коллектива, опасаясь, что индивидуальные особенности Винисиуса могут нарушить внутренний баланс.

Тренер дал понять, что для него отстроенная командная система важнее громких имён, поэтому при его работе в ПСЖ трансфер бразильского вингера не входит в планы клуба.

Ранее сообщалось, что Энрике среди кандидатов на пост главного тренера Реала.