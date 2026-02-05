Испанский тренер Луис Энрике, который сейчас работает в ПСЖ, где играет украинский защитник Илья Заборный, может возглавить мадридский Реал. Об этом сообщает Speedline.

Как сообщает источник, летом 55-летний специалист рассматривается как возможная замена для Альваро Арбелоа, которому игроки команды не доверяют на постоянной основе. Кандидатура Энрике входит в число приоритетных для руководства мадридского гранда.

На данный момент Реал идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 очка и уступая Барселоне лишь одним пунктом. В 1/16 финала Лиги чемпионов команда Арбелоа встретится с Бенфикой.

Ранее сообщалось, что Реал сомневается относительно будущего Карвахаля.