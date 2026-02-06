Определены все четвертьфинальные пары Кубка Франции. Сыграет ли ПСЖ с Забарным?
Матчи 1/4 финала национального турнира состоятся 4 марта
42 минуты назад
По итогам матчей 1/8 финала стали известны все пары четвертьфинальной стадии Кубка Франции.
Напомним, гранд французского футбола ПСЖ Ильи Забарного вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Итак, на этапе 1/4 турнира между собой сыграют:
Марсель — Тулуза
Страсбург — Реймс
Лорьян — Ницца
Лион — Ланс
Матчи четвертьфинала Кубка Франции запланированы на 4 марта. Действующим обладателем трофея остаётся тот же ПСЖ, который в финале прошлогоднего розыгрыша уверенно обыграл Реймс со счётом 3:0.
Парижане также являются рекордсменами по количеству побед в Кубке Франции — клуб завоёвывал трофей 16 раз. Второе место по этому показателю занимает Марсель, который выигрывал турнир 10 раз. Далее в списке идут Сент-Этьен и Лилль, на счету которых по шесть побед в Кубке Франции.
