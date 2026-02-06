По итогам матчей 1/8 финала стали известны все пары четвертьфинальной стадии Кубка Франции.

Напомним, гранд французского футбола ПСЖ Ильи Забарного вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.

Итак, на этапе 1/4 турнира между собой сыграют:

Марсель — Тулуза

Страсбург — Реймс

Лорьян — Ницца

Лион — Ланс

Матчи четвертьфинала Кубка Франции запланированы на 4 марта. Действующим обладателем трофея остаётся тот же ПСЖ, который в финале прошлогоднего розыгрыша уверенно обыграл Реймс со счётом 3:0.

Парижане также являются рекордсменами по количеству побед в Кубке Франции — клуб завоёвывал трофей 16 раз. Второе место по этому показателю занимает Марсель, который выигрывал турнир 10 раз. Далее в списке идут Сент-Этьен и Лилль, на счету которых по шесть побед в Кубке Франции.