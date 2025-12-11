Главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвел итоги нулевой ничьей с Атлетиком Бильбао в матче шестого тура объединенного этапа Лиги чемпионов.

Украинский защитник парижан Илья Забарный вышел на поле сразу после перерыва, заменив Маркиньоса, который получил травму. Для него это стал первый матч, в котором он сыграл вместе с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

«Матч оказался напряженным и очень сложным, особенно в первом тайме. Мы заслуживали победы – вполне могли взять три очка. Думаю, мы хорошо начали, было заметно их высокий прессинг, а во втором тайме у нас возникли хорошие моменты.

Команда показывает уровень, достойный чемпионов Европы, особенно с учетом непростого старта сезона, когда не все игроки доступны. Я доверяю команде.

Результат неприятный, но мы сохраняем спокойствие. Нам необходимо выиграть еще один матч. Маркиньос? Пока не знаю, надо подождать. Он сам попросил замену в перерыве – завтра станет понятнее», – отметил Энрике.