Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о своих ожиданиях перед первым матчем плей-офф Лиги чемпионов против Монако - соперника, с которым парижане хорошо знакомы по чемпионату Франции.

Наставник отдельно подчеркнул важность психологического настроя команды и отметил высокий уровень будущего оппонента, указав на его сильные стороны.

«Нужно быть внимательными и играть в одном стиле каждый матч. Мы должны стараться хорошо выполнять свою работу, чтобы победить. Мы не меняем наш менталитет. Мы хотим побеждать как дома, так и на выезде Всегда тяжело переживать поражение, но нужно его глубоко анализировать. Мы создали столько же моментов против Марселя, как и против Ренна, но там проиграли. Лучше подходить к игре с победой, но мы привыкли преодолевать сложные ситуации. Мы мотивированы играть во вторник Монако – очень хорошая команда с сильными игроками. Мы их хорошо знаем, и трудно думать о Лиге чемпионов, когда играешь против команды Лиги 1. Во вторник встретятся две хорошие команды с хорошими игроками, и мы хотим попробовать выиграть этот матч»

Поединок Монако – ПСЖ состоится 17 февраля на стадионе Стад Луи II. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.