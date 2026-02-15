Французское издание Foot Mercato проанализировало выступление украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного в поединке против Ренна, который завершился поражением парижан со счетом 1:3.

«Забарный вернулся в стартовом составе, но снова не выглядел спокойным. Команда часто играла разрозненно, что усложняло его игру. Он испытывал трудности в передвижении и при быстрых атаках соперника.

Забарный проиграл борьбу при втором голе «Ренна» после углового удара, уступив Лепо. Также он испытывал трудности из-за тактических недостатков ПСЖ и больших свободных зон для соперника», – говорится в материале Foot Mercato.