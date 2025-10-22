В третьем туре Лиги чемпионов Байер принимал ПСЖ на своем поле. Парижане разгромили хозяев со счетом 7:2, продемонстрировав впечатляющую результативность.

Украинский защитник Илья Забарный начал матч в стартовом составе, но уже в первом тайме стал ключевой фигурой негативных моментов — из-за его действий соперник заработал два пенальти, а сам Забарный получил красную карточку на 37-й минуте.

После игры главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал выступление защитника.

«Я, как всегда, стараюсь видеть все позитивное, но в то же время беспокоюсь о некоторых осложнениях. Это был немного странный матч, потому что мы пропустили голы, пенальти, а также Илья Забарный был удален с поля.

Нужно уметь справляться с такими моментами, и я считаю, что игроки сыграли очень хорошо, с амбициями. Приятно видеть наших болельщиков на выезде, мы постоянно ощущаем их поддержку и стремимся быть на том же уровне, что и они. Приятно смотреть, как эта команда играет в футбол», — сказал Энрике для пресс-службы ПСЖ.