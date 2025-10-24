Главный тренер ПСЖ Луис Энрике после разгромной победы над Байером со счетом 7:2 в Лиге чемпионов заявил, что его команда снова нацелена на завоевание требла в этом сезоне.

«Мы стремимся снова выиграть всё в этом сезоне. Мы сохранили уверенность с прошлого года. Это реальная цель, хоть и сложная, ведь есть несколько команд нашего уровня. Мы требовательны к себе и хотим продолжать в том же темпе.

В Париже все понимают – с ПСЖ можно выиграть Лигу чемпионов. Первый трофей всегда самый сложный, и я горжусь, что тренирую эту команду. Мы уверены в своих силах и готовы бороться с любым соперником, даже несмотря на непростой старт сезона», – отметил главный тренер парижан.