Главный тренер ПСЖ Луис Энрике намерен и в дальнейшем доверять украинскому защитнику Илье Забарному, несмотря на его неудачное выступление в матче Лиги чемпионов против леверкузенского Байера, сообщает L'Equipe.

По данным источника, испанский наставник по-прежнему верит в потенциал 23-летнего футболиста и дал понять, что не собирается менять свои планы относительно его роли в команде. Энрике продолжит предоставлять Забарному игровое время и рассчитывать на него в дальнейшем.

Кроме того, тренер считает, что нестабильное начало сезона связано с повышенной нагрузкой – Илья сыграл слишком много матчей как за ПСЖ, так и за сборную Украины.