Тренер ПСЖ принял решение по Забарному после удаления в матче с Байером
Луис Энрике продолжит доверять футболисту сборной Украины
около 1 часа назад
Илья Забарный/фото: ПСЖ
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике намерен и в дальнейшем доверять украинскому защитнику Илье Забарному, несмотря на его неудачное выступление в матче Лиги чемпионов против леверкузенского Байера, сообщает L'Equipe.
По данным источника, испанский наставник по-прежнему верит в потенциал 23-летнего футболиста и дал понять, что не собирается менять свои планы относительно его роли в команде. Энрике продолжит предоставлять Забарному игровое время и рассчитывать на него в дальнейшем.
Кроме того, тренер считает, что нестабильное начало сезона связано с повышенной нагрузкой – Илья сыграл слишком много матчей как за ПСЖ, так и за сборную Украины.