Главный тренер Байера Каспер Юльманн высказался после разгромного поражения своей команды от ПСЖ со счётом 2:7 в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

«Это очень больно – для нашей команды, для меня, для всех, кто вовлечен. Проиграть 2:7 – это, конечно, неприятно. Мы плохо начали, пропустив после стандарта, но потом вернулись в игру. До примерно 38-й минуты матч был равным, но в следующие семь минут мы были слишком открыты.

Мы потеряли мяч и были наказаны. Думаю, именно этот семиминутный отрезок действительно нам повредил. Думаю, недостаток согласованности после того, как мы пропустили, был решающим. Мы перешли с трех центральных защитников на четырех с четырьмя полузащитниками, и это изменило структуру.

После этого мы не смогли адаптироваться, играли слишком открыто, и именно поэтому, думаю, были наказаны. 5 матчей осталось, чтобы подняться в таблице? Да, это так. Сначала мы сыграем несколько матчей чемпионата, но потом вернемся к Лиге чемпионов. Когда приедем в Лиссабон, будем готовы. Мы понимаем, что на нас есть определенное давление, но поедем туда с мыслью о победе».