Павел Василенко

Эпицентр из Каменца-Подольского сыграл вничью с черновицкой Буковиной в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2026/27. Поединок завершился со счетом 0:0.

В первом тайме значительно острее действовали футболисты Буковины. Уже в начале встречи каменчан спасла стойка ворот после коварного удара Груши. Вскоре в игру пришлось вступить голкиперу Эпицентра Федотову, который парировал опасные удары Кожушка и Карася.

Подоляне ответили своим моментом. Нене бил по воротам, но вратарь черновчан Пеньков сыграл надежно. Перед самым перерывом, на 36-й минуте, Федотов снова спас свою команду, отбив удар Кожушка.

Во втором тайме на поле развернулась настоящая дуэль вратарей. Страж ворот Эпицентра совершил невероятный сейв после мощного удара Задераки. Пеньков не задержался с ответом и спас Буковину, отбив сложный удар головой в исполнении Лучкевича.

В итоге ни одной из команд не удалось открыть счет, поэтому Эпицентр и Буковина поделили очки.

После отчетного поединка Эпицентр имеет восемь баллов и занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. Буковина с шестью очками расположилась на восьмой позиции.

В шестом туре 13 сентября Буковина примет Зарю, а на следующий день Эпицентр отправится в гости к Динамо.

УПЛ, 5-й тур

Эпицентр – Буковина – 0:0