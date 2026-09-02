Павел Василенко

Украинская Премьер-Лига продолжает отмечать героев сезона 2026/27 и составила символическую сборную четвертого тура, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера. Традиционно это было сделано вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ-ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины. На этот раз их оказалось 38.

Лучшим тренером четвертого тура был признан Руслан Ротань (Полесье), подопечные которого в центральном матче тура уложили на лопатки действующего чемпиона Украины – Шахтер (2:0).

Существенную конкуренцию ему составил Сергей Шищенко (Буковина), в активе которого победа над обладателем Кубка Украины Динамо (3:0). Замкнул топ-3 Младен Бартулович (Харьков с счетом 3:0 разгромил Зарю).

Звание лучшего футболиста четвертого тура завоевал центральный полузащитник Эпицентра Артем Козак, который отметился тремя голевыми передачами в матче с Кудривкой. Это уникальное достижение, которое за 12 сезонов в УПЛ, которые есть в архиве Wyscout, было зафиксировано лишь 12-й раз.

В топ-3 этого рейтинга появилась высокая плотность результатов, второе место занял автор двух голов Батон Забергджа (Харьков), третье – другой автор двух голов Вадим Сидун (Эпицентр).

Символическая сборная четвертого тура УПЛ: Пеньков (Буковина) – Михайличенко (Полесье), Сарапий (Полесье), Безуглый (Буковина), Крупский (Харьков) – Забергджа (Харьков), Козак (Эпицентр), Назаренко (Полесье), Рохас (Эпицентр) – Сидун (Эпицентр), Кожушко (Буковина). Тренер – Руслан Ротань (Полесье).