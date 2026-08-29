Эпицентр на выезде разгромил Кудривку, дубль оформил Сидун
Команда Сергея Нагорняка заработала три очка
Фото - ФК Эпицентр
В матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги Кудривка в Ровно принимала Эпицентр. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0.
Дубль оформил Вадим Сидун, а еще один мяч забил Рохас. Стоит отметить, что три ассиста сделал Артем Козак.
На данный момент Кудривка занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав два очка. Эпицентр поднялся на третью позицию с семью баллами.
УПЛ, 4-й тур
Кудривка – Эпицентр – 0:3
Голы: Сидун, 36, 75, Рохас, 78.