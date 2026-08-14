Сергей Разумовский

В третьем туре украинской Премьер-лиги Эпицентр на своем поле не смог одолеть Верес. Матч в Каменце-Подольском завершился без забитых мячей – 0:0.

Обе команды подошли к очному противостоянию после поражений от украинских грандов. Эпицентр в предыдущем туре встречался с Шахтером и уступил донецкому клубу со счетом 0:2. Верес, в свою очередь, принимал киевское Динамо и был очень близок к добыче очка, однако пропустил решающий мяч на последних минутах – 1:2.

В матче против ровенчан хозяева сразу попытались завладеть инициативой. Эпицентр чаще контролировал мяч, активнее продвигался к штрафной площадке соперника и регулярно завершал атаки ударами. В целом команда из Каменца-Подольского нанесла около полутора десятков ударов по воротам Вереса.

Однако количество моментов не превратилось в качество. Ни один из ударов хозяев не стал результативным, а вратарь Вереса Горох действовал надежно и не позволил сопернику открыть счет. Ровенчане в обороне выдержали давление и смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью. Для Вереса это первое набранное очко в новом сезоне. Благодаря этому результату ровенчане покинули зону вылета.

Эпицентр после трех туров имеет четыре очка и опережает киевское Динамо, у которого в активе три балла. В то же время столичный клуб сыграл на два матча меньше, поэтому его турнирное положение еще может измениться.

УПЛ, третий тур

Эпицентр – Верес 0:0

Эпицентр: Федотов, Кирюханцев (Горин, 77), Репай, Коч, Климець, Таварес (Евпак, 78), Миронюк (Себерио, 73), Козак (Нене, 66), Рохас, Сидун, Сифуэнтес.

Верес: Горох, Вовченко, Харатин, Ципот, Стамулис, Шарай (Багрий, 69), Баран (Протасевич, 69), Чечер (Нийо, 56), Гонсалвеш, Фабрицио (Видрич, 90+2), Блер.

Предупреждения: Стамулис 22, Чечер 40, Ципот 54, Харатин 90+1 – Кирюханцев 28