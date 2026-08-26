Павел Василенко

Эквадорский футболист Хаир Коллахуазо покинул Кудровку и продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Центральный защитник присоединился к Аль-Таавуну на правах годичной аренды. При этом соглашение между клубами предусматривает возможность полноценного выкупа футболиста после завершения срока аренды.

В состав Кудровки Коллахуазо присоединился в марте. Украинский клуб подписал 20-летнего защитника на правах свободного агента после его выступлений за американский Нью-Йорк Ред Буллс 2.

Контракт футболиста с Кудровкой рассчитан до 30 июня 2028 года.

За украинскую команду защитник успел провести 10 матчей.

Аль-Таавун выступает в Про лиге Саудовской Аравии. В настоящее время команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.